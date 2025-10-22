Отдых в Одессе 2025 года во время войны - на сколько возросло количество туристов

Одесское морское побережье. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну и сложные условия безопасности, Одесса завершила этот сезон с ощутимым ростом туристического потока. Фактически город снова стал главной точкой притяжения для украинцев, которые ищут возможности отдыха у моря. Отсутствие альтернатив сыграло ключевую роль: большая часть черноморского побережья либо остается заминированной, либо находится под оккупацией, либо не может гарантировать безопасность туристам даже в минимальном формате.

О выводах курортного сезона и потенциале Одессы к привлечению туристов журналисты Новини.LIVE спросили у директора департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Ивана Липтуги.

Реклама

Читайте также:

Одесский курорт

Одесса стала не просто курортом, а "единственным окном к морю", которое остается открытым и контролируемым. Ощутим и экономический эффект — увеличение туристических сборов и опосредованных налоговых поступлений. Первичные подсчеты ранней осени подтверждают: спрос не только не упал, а вырос, а значит город сохраняет статус внутреннего туристического центра.

"Количество туристов и поступлений от туристического сбора, а также других налогов, составляет примерно где-то 25-35-40% увеличения по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 1 октября было собрано 9 миллионов 120 тысяч туристического сбора, это примерно на 25% больше, чем в прошлом году", — отметил директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.

Директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга о курортном сезоне. Фото: Новини.LIVE

Такой рост демонстрирует, что даже без активного продвижения туризм продолжает восстанавливаться. Для города это не только показатель популярности, но и индикатор доверия — люди готовы приезжать, несмотря на регулярные воздушные тревоги и риски.

Одесское побережье

Тот факт, что побережье других регионов остается недоступным, сформировал так называемую "концентрированную нагрузку" на город. Все, кто планировал отдых у моря, фактически выбирали либо Одессу, либо никуда. Это привело к пиковым нагрузкам в июле и августе, когда входные туристические потоки достигали верхнего предела. Город должен был обеспечить одновременно безопасность, доступность к побережью и работу сезонной инфраструктуры, что само по себе является вызовом в условиях войны.

"В Одессе все пляжи, которые были открыты военной администрацией, — 22. Они работали, из них два инклюзивных. Наиболее загруженными были июль и август", — отмечает эксперт.

Люди на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Повышенная туристическая нагрузка сразу отразилась на гостиничной сфере. Спрос вырос во всех категориях размещения, включая премиальный сегмент. Это означает, что отдых перестает быть исключительно бюджетным и краткосрочным — все больше людей выбирают полноценные отпуска с расширенным сервисом.

"Все заведения размещения, отели пятизвездочные, четырехзвездочные отметили рост спроса. Увеличилась сумма среднего чека примерно на 30%. Рост произошел и в высоком сегменте, и в бизнес-сегменте", — объясняет директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.

Отель с бассейном в Одессе. Фото: odessa.nemohotels.com

На практике это означает, что посетитель стал "качественнее" в плане потребления услуг. Он не только приезжает, но и оставляет больше средств в городе — в ресторанах, на событиях, в сервисных отраслях. Таким образом Одесса превращается не просто в точку сезонного релакса, а в пространство экономической активности, которое создает рабочие места и поддерживает локальный бизнес во времена, когда другие сферы сокращаются.

Внутренний туризм

Несмотря на рост интереса со стороны иностранцев, ядром туристической аудитории остаются украинцы. Город снова стал пространством внутренней мобильности — люди из разных регионов ищут возможность хотя бы на несколько дней сменить обстановку. Такой тренд сохраняется уже второй год подряд и демонстрирует, что внутренний туризм стал самодостаточным, даже без внешних вливаний и промоций. При этом логистические ограничения — от закрытого неба до сложных маршрутов — означают, что иностранные посетители часто попадают в город транзитом или в рамках частных поездок.

"По состоянию на этот год, как прошлый, 90% посетителей — внутренние туристы. Если исключить местных жителей области, это где-то около 3,3 миллиона, и из них 350 тысяч — иностранцы", — уточняет спикер.

Люди у побережья. Фото: Новини.LIVE

Такая структура создает для города специфическую "опору" — туризм не зависит критически от внешних потоков, поэтому даже после пиковых волн боевых действий он восстанавливается быстрее. В то же время это и объясняет, почему Одесса не испытывает резких провалов — когда другие страны фактически отрезаны, внутренний спрос держит систему на плаву.

Мультикультурные недели

Одной из форм "мягкого маркетинга" стали мультикультурные недели. Они не подаются как туристические фестивали, но фактически выполняют их функцию, создавая дополнительные причины для визита в город вне пикового сезона.

"Мы проводим мультикультурные недели — это ряд мероприятий, которые продолжаются понедельно. Например, сейчас неделя еврейской культуры, далее — болгарской. Это тоже туристический продукт, который привлекает внимание из разных регионов", — объясняет директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.

Мультикультурная неделя, посвященная Молдове, в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Эта модель дает городу возможность удерживать туристическую динамику даже после завершения пляжного сезона. Люди приезжают не "просто к морю", а на событие, традицию, атмосферу. Отдельной составляющей туристической привлекательности остается гастрономия. Она превращается в якорь для тех, кто ищет нестандартные форматы отдыха — дегустационные маршруты, локальные продукты, винные хозяйства. Именно Бессарабия формирует второй туристический полюс региона, который работает не на пляж, а на аутентику.

"В Бессарабии у нас есть около 30 различных объектов, которые предлагают дегустации вин и локальных продуктов. Это часть туристического потенциала региона", — говорит эксперт.

Директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга о Бессарабии. Фото: Новини.LIVE

Именно осенне-зимний период может стать тестовой площадкой для новых форматов — от событийного туризма до локальных фестивалей и гастромаршрутов. Война существенно изменила ожидания гостей: они не ищут исключительно пляжа, а стремятся к эмоциям, опыту, культурному наполнению. Для города это шанс удержать экономическую активность даже после завершения сезона. Если Одесса сможет утвердить себя как место, куда приезжают не только "летом к морю", но и "зимой за атмосферой", туристическая модель станет более устойчивой.

Ранее мы писали, что Россия минирует Черное море и угрожает ли это следующему курортному сезону. А также, о том почему Одесское побережье страдает от выбросов мазута.