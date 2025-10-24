Видео
Видео

Главная Одесса Отдых, несмотря на войну — как развивается туризм в Одессе

Отдых, несмотря на войну — как развивается туризм в Одессе

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 18:17
обновлено: 18:12
Туризм в Одессе растет - поступления увеличились на 25%
Одесский пляж летом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса остается главным туристическим центром страны даже в сложных условиях. Город не только сохранил поток отдыхающих, но и зафиксировал рост доходов от туризма. По подсчетам, за девять месяцев 2025 года поступления от туристического сбора выросли на четверть по сравнению с прошлым годом.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.

Читайте также:

Туризм в Одессе

Несмотря на военное положение и регулярные воздушные тревоги, Одесса продолжает принимать туристов. Город фактически стал "единственным окном к морю", которое остается открытым и контролируемым. По словам директора департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Ивана Липтуги, по состоянию на 1 октября 2025 года в бюджет города поступило 9 миллионов 120 тысяч гривен туристического сбора — это примерно на 25% больше, чем в прошлом году.

"Количество туристов и поступлений от туристического сбора, а также других налогов составляет примерно где-то 25-35-40% увеличения по сравнению с прошлым годом", — отметил Липтуга.

Туристичний сезон в Одесі
Иван Липтуга во время интревью. Фото: Новости.LIVE

Такой рост свидетельствует, что даже без активного продвижения Одесса сохраняет статус внутреннего туристического центра. По его словам, это не только показатель популярности, но и доверия — украинцы продолжают приезжать в город, несмотря на все риски.

"Туристы есть. Одесса остается единственной альтернативой для отдыха на побережье. Потому что все остальные регионы, все остальные пляжи закрыты. Даже в Одесском регионе не все пляжи работали. Однако в городе все они были открыты", — добавил он.

Наибольший поток туристов, по его словам, был в июле-августе. В этот период была перегрузка. Все отели, хостелы и прочие отметили рост спроса. А средние суммы чеков в это время увеличились примерно на 30%.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
