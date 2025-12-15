Турция сбила беспилотник над Черным морем — что известно
Турецкие истребители F-16 сбили беспилотник, который приближался к воздушному пространству страны в понедельник, 15 декабря. Инцидент произошел над Черным морем.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции в соцсети X.
Турция сбила БпЛА над Черным морем
Над морем обнаружили цель, которая приближалась к воздушному пространству Турции. Ее взяли под наблюдение в рамках стандартных процедур.
"С целью обеспечения безопасности воздушного пространства, нашим самолетам F-16, находящимся под контролем НАТО и национальных органов, была дана задача реагировать на тревогу",- — говорится в сообщении.
В Минобороны объяснили, что воздушный объект оказался беспилотником, который вышел из-под контроля. Во избежание негативных целей его сбили в безопасной зоне за пределами населенных пунктов.
Напомним, 7 декабря в Нидерландах поднимали истребители F-35 из-за обнаружения беспилотника.
Ранее в Швеции неизвестный дрон облил краской и липким веществом виллу российской торговой делегации.
