Главная Одесса Турция сбила беспилотник над Черным морем — что известно

Турция сбила беспилотник над Черным морем — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 21:15
Турция сбила беспилотник над Черным морем — что известно
Самолеты F-16. Фото: Reuters/Cristina Sille

Турецкие истребители F-16 сбили беспилотник, который приближался к воздушному пространству страны в понедельник, 15 декабря. Инцидент произошел над Черным морем.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции в соцсети X.

Читайте также:

Турция сбила БпЛА над Черным морем

Над морем обнаружили цель, которая приближалась к воздушному пространству Турции. Ее взяли под наблюдение в рамках стандартных процедур.

"С целью обеспечения безопасности воздушного пространства, нашим самолетам F-16, находящимся под контролем НАТО и национальных органов, была дана задача реагировать на тревогу",- — говорится в сообщении.

В Минобороны объяснили, что воздушный объект оказался беспилотником, который вышел из-под контроля. Во избежание негативных целей его сбили в безопасной зоне за пределами населенных пунктов.

null
Пост Минобороны Турции. Фото: скриншот

Напомним, 7 декабря в Нидерландах поднимали истребители F-35 из-за обнаружения беспилотника.

Ранее в Швеции неизвестный дрон облил краской и липким веществом виллу российской торговой делегации.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
