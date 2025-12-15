Відео
Туреччина збила безпілотник над Чорним морем — що відомо

Туреччина збила безпілотник над Чорним морем — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 21:15
Туреччина збила безпілотник над Чорним морем — що відомо
Літаки F-16. Фото: Reuters/Cristina Sille

Турецькі винищувачі F-16 збили безпілотник, який наближався до повітряного простору країни у понеділок, 15 грудня. Інцидент стався над Чорним морем.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Туреччини в соцмережі X.

Читайте також:

Туреччина збила БпЛА над Чорним морем

Над морем виявили ціль, яка наближалася до повітряного простору Туреччини. Її взяли під спостереження в рамках стандартних процедур.

"З метою забезпечення безпеки повітряного простору, нашим літакам F-16, що перебувають під контролем НАТО та національних органів, було дано завдання реагувати на тривогу", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони пояснили, що повітряний обʼєкт виявився безпілотником, який вийшов з-під контролю. Для уникнення негативних цілей його збили в безпечній зоні поза межами населених пунктів.

null
Допис Міноборони Туреччини. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 грудня в Нідерландах підіймали винищувачі F-35 через виявлення безпілотника.

Раніше в Швеції невідомий дрон облив фарбою та липкою речовиною віллу російської торговельної делегації.

Туреччина Міноборони Чорне море винищувач безпілотник F-16
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
