Туреччина збила безпілотник над Чорним морем — що відомо
Турецькі винищувачі F-16 збили безпілотник, який наближався до повітряного простору країни у понеділок, 15 грудня. Інцидент стався над Чорним морем.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Туреччини в соцмережі X.
Туреччина збила БпЛА над Чорним морем
Над морем виявили ціль, яка наближалася до повітряного простору Туреччини. Її взяли під спостереження в рамках стандартних процедур.
"З метою забезпечення безпеки повітряного простору, нашим літакам F-16, що перебувають під контролем НАТО та національних органів, було дано завдання реагувати на тривогу", — йдеться у повідомленні.
У Міноборони пояснили, що повітряний обʼєкт виявився безпілотником, який вийшов з-під контролю. Для уникнення негативних цілей його збили в безпечній зоні поза межами населених пунктів.
