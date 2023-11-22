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В 2024 году Укрзализныця ускорит движение поезда Одесса — Перемышль

22 ноября 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В 2024 году Укрзализныця ускорит движение поезда Одесса — Перемышль
Интерсити на одесском вокзале. Фото: Укрзализныця
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала нового года Укрзализныця планирует ускорить движение ряда поездов. В частности, изменения коснутся и поезда №35/36 Одесса — Перемышль — Одесса.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Как изменится движение

Из Одессы в Перемышль время в пути сократится на 50 мин. Из Перемышля в Одессу — почти на 2 часа. Ускорение этого поезда дает вдвое больше времени на пересадку на поезд ИС56 Перемышль (07:23) — Берлин (17:06).

Какие еще изменения произойдут

  • назначение нового поезда №119/120 Днепр — Хелм. Он имеет удобную стыковку в направлении Варшавы. И это на 4 часа ускоряет дорогу для днепрян в столицу Польши по сравнению с сообщением через Перемышль.

Напомним, вебпортал и приложение "Дія" интегрировали с Укрзализныцей для борьбы с перекупами билетов. Это поможет избежать переплат средств за поездку и поисков альтернативных вариантов.

Также мы писали, что столичная кольцевая электричка "заговорила" голосом экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, писателя Сергея Жадана и певицы Джамалы.

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