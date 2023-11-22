У 2024 році Укрзалізниця пришвидшить рух поїзду Одеса — Перемишль

Інтерсіті на одеському вокзалі. Фото: Укрзалізниця

З початку нового року Укрзалізниця планує пришвидшити рух низки потягів. Зокрема, зміни торкнуться й поїзда №35/36 Одеса — Перемишль — Одеса.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Як зміниться рух

З Одеси до Перемишля час у дорозі скоротиться на 50 хв. З Перемишля до Одеси — майже на 2 години. Пришвидшення цього поїзда дає вдвічі більше часу на пересадку на поїзд ІС56 Перемишль (07:23) — Берлін (17:06).

Які ще зміни відбудуться

призначення нового поїзда №119/120 Дніпро — Хелм. Він має зручне стикування в напрямку Варшави. І це на 4 години пришвидшує дорогу для дніпрян до столиці Польщі у порівнянні зі сполученням через Перемишль.

Нагадаємо, вебпортал та застосунок "Дія" інтегрували із Укрзалізницею для боротьби з перекупами квитків. Це допоможе уникнути переплат коштів за поїздку та пошуків альтернативних варіантів.

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