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У 2024 році Укрзалізниця пришвидшить рух поїзду Одеса — Перемишль

22 листопада 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У 2024 році Укрзалізниця пришвидшить рух поїзду Одеса — Перемишль
Інтерсіті на одеському вокзалі. Фото: Укрзалізниця
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З початку нового року Укрзалізниця планує пришвидшити рух низки потягів. Зокрема, зміни торкнуться й поїзда №35/36 Одеса — Перемишль — Одеса.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Як зміниться рух

З Одеси до Перемишля час у дорозі скоротиться на 50 хв. З Перемишля до Одеси — майже на 2 години. Пришвидшення цього поїзда дає вдвічі більше часу на пересадку на поїзд ІС56 Перемишль (07:23) — Берлін (17:06).

Які ще зміни відбудуться

  • призначення нового поїзда №119/120 Дніпро — Хелм. Він має зручне стикування в напрямку Варшави. І це на 4 години пришвидшує дорогу для дніпрян до столиці Польщі у порівнянні зі сполученням через Перемишль.

Нагадаємо, вебпортал та застосунок "Дія" інтегрували із Укрзалізницею для боротьби з перекупами квитків. Це допоможе уникнути переплат коштів за поїздку та пошуків альтернативних варіантів.

Також ми писали, що столична кільцева електричка "заговорила" голосом експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, письменника Сергія Жадана та співачки Джамали.

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