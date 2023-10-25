В Черноморске неизвестные до полусмерти избили военного

Военный до и после избиения. Фото: коллаж

В Одесской области жестоко избили военнослужащего. Инцидент произошел в Черноморске, где неизвестные в пяти избили мужчину в форме.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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По словам родственников, у мужчины похитили карточки, телефон и военный билет.

"Они (неизвестные. — Ред.) избили моего дядю, он находится в больнице с переломом шеи", — говорят родственники.

Детали инцидента

Нападение произошло у мини-маркета "Верже" на улице Лазурной. На военного прямо на улице напали пятеро мужчин и сильно избили. Родственники также сообщают, что есть видео подтверждение того, что потерпевший не отвечал силой, а упал после первого удара и ударился о бордюр. Медики диагностировали перелом шеи и отек мозга.

Обновлено 17:26. По факту избиения военного полицейские возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины

Напомним, в Одесской области на черноморском побережье обнаружено тело военного. Случай произошел в поселке Лиманском, на месте работают все необходимые службы.

Добавим, народный депутат Артем Дмитрук попал в скандал — в сети распространяется видео, словно он избил парня. Сам депутат заявил, что это неизвестный напал на него после проверки колл-центра, которую Дмитрук осуществлял с коллегами. После потасовки нардеп написал заявление в полицию.

Также мы сообщали, что в сети появилось видео потасовки народного депутата Артема Дмитрука с неизвестным парнем.