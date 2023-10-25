У Чорноморську невідомі до півсмерті побили військового

Військовий до та після побиття. Фото: колаж

В Одеській області жорстко побили військовослужбовця. Інцидент стався у Чорноморську, де невідомі вп'ятьох побили чоловіка у формі.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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За словами родичів, у чоловіка викрали картки, телефон і військовий квиток.

"Вони (невідомі. — Ред.) побили мого дядька, він перебуває у лікарні з переломом шиї", — кажуть родичі.

Деталі інциденту

Напад стався біля мінімаркету "Верже" на вулиці Лазурній. На військового прямо на вулиці напали п’ятеро чоловіків і сильно побили. Родичі також повідомляють, що є відео підтвердження того, що потерпілий не відповідав силою, а впав після першого удару та вдарився об бордюр. Медики діагностували перелом шиї та набряк мозку.

Оновлено 17:26. За фактом побиття військового поліцейські розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України

Нагадаємо, в Одеській області на чорноморському узбережжі виявили тіло військового. Випадок стався у селищі Лиманському, на місці працюють усі необхідні служби.

Додамо, народний депутат Артем Дмитрук потрапив у скандал — в мережі шириться відео, ніби він побив хлопця. Сам депутат заявив, що це невідомий напав на нього після перевірки кол-центру, яку Дмитрук здійснював з колегами. Після бійки нардеп написав заяву в поліцію.

Також ми повідомляли, що в мережі з'явилося відео бійки народного депутата Артема Дмитрука з невідомим хлопцем.