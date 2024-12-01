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В Черном море дежурят ракетоносители — угроза для Одесчины

1 декабря 2024 10:20
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ситуация на море 1 декабря: в Черном море носители "Калибров"
Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 1 декабря в акватории Черного моря дежурят вражеские ракетоносители. Так что угроза удара ракетами "Калибр" высока, не стоит пренебрегать воздушными тревогами.

Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве ракетоносителей в морях.
Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море находятся два российских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр", пока они не снаряжены. В Азовском и Средиземном морях вражеские суда отсутствуют.

Движение по морю не остановилось

За последние сутки через Керченский пролив в интересах РФ совершили проход:

До Черного моря — 4 судна, все продолжили движение в направлении Босфора.
До Азовского моря — 3 судна, ни одно из них не прибыло из пролива Босфор.

Нарушение конвенции

В ВМС ВСУ отмечают, что Россия систематически нарушает положения Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 г., выключая системы автоматической идентификации на своих судах. Такие действия создают угрозу безопасности мореплавания и жизни людей в регионе.

Напомним, в Новороссийске на месте стандартного снаряжения ракет зафиксировано присутствие кораблей "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Мониторинги сообщают о вероятной готовности наносить удар. Также россияне ночью атаковали Киев ударными дронами.

Одесса Черное море Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ракетоноситель

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