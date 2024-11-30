Споряджені ракетоносії РФ у Новоросійську: супутникові дані

Спорядження ракетоносіїв. Фото ілюстративне: росЗМІ

Супутникові знімки Новоросійська станом на ранок сьогодні, 30 листопада, зафіксували активність російських ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Спостерігаються як надводні, так і підводні кораблі, більшість з яких, імовірно, споряджені ракетами та готові до дій.

Про це повідомляють моніторингові пабліки.

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Ракетоносії готові до ударів

Станом на 09:50 супутникові знімки зафіксували підвищену активність російських ракетоносіїв у Новоросійську та акваторії Чорного моря. За даними, на місці перебувають:

П'ять надводних кораблів, серед яких фрегат класу "Адмірал Макаров" і три малі ракетні кораблі типу "Буян-М".

Дві підводні човни, імовірно, "Варшав’янка" чи "Алроса".

Ще два підводні ракетоносії перебувають на бойовому чергуванні, проте, за попередніми даними, без ракетного спорядження.

Спорядження ракетоносіїв

На місці стандартного заряджання ракет зафіксовано присутність кораблів "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Моніторинги повідомляють про ймовірну готовність завдавати удару.

Нагадаємо, в Чорному морі чергують два російські кораблі. Також ми писали, що літак НАТО веде спостереження над Чорним морем.