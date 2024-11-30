Снаряженные ракетоносители РФ в Новороссийске: спутниковые данные

Ракетоносители в Черном море готовы к ударам — мониторинги
Спутниковые снимки Новороссийска по состоянию на утро сегодня, 30 ноября, зафиксировали активность российских ракетоносителей в акватории Черного моря. Наблюдаются как надводные, так и подводные корабли, большинство из которых, вероятно, снаряжены ракетами и готовы к действиям.
Об этом сообщают мониторинговые паблики.
Ракетоносители готовы к ударам
По состоянию на 09:50 спутниковые снимки зафиксировали повышенную активность российских ракетоносителей в Новороссийске и акватории Черного моря. По данным, на месте находятся:
- Пять надводных кораблей, среди которых фрегат класса "Адмирал Макаров" и три малых ракетных корабля типа "Буян-М".
- Две подлодки, предположительно "Варшавянка" или "Алроса".
- Еще два подводных ракетоносителя находятся на боевом дежурстве, однако, по предварительным данным, без ракетного снаряжения.
Снаряжение ракетоносителей
На месте стандартной зарядки ракет зафиксировано присутствие кораблей "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Мониторинги сообщают о вероятной готовности к нанесению ударов.
Напомним, в Черном море дежурят два российских корабля. Также мы писали, что самолет НАТО ведет наблюдение Черного моря.
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