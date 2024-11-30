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Ракетоносители в Черном море готовы к ударам — мониторинги

30 ноября 2024 16:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Снаряженные ракетоносители РФ в Новороссийске: спутниковые данные
Снаряжение ракетоносителей. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Спутниковые снимки Новороссийска по состоянию на утро сегодня, 30 ноября, зафиксировали активность российских ракетоносителей в акватории Черного моря. Наблюдаются как надводные, так и подводные корабли, большинство из которых, вероятно, снаряжены ракетами и готовы к действиям.

Об этом сообщают мониторинговые паблики.

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Корабли в Новороссийске. Фото: мониторинговые паблики

Ракетоносители готовы к ударам

По состоянию на 09:50 спутниковые снимки зафиксировали повышенную активность российских ракетоносителей в Новороссийске и акватории Черного моря. По данным, на месте находятся:

  • Пять надводных кораблей, среди которых фрегат класса "Адмирал Макаров" и три малых ракетных корабля типа "Буян-М".
  • Две подлодки, предположительно "Варшавянка" или "Алроса".
  • Еще два подводных ракетоносителя находятся на боевом дежурстве, однако, по предварительным данным, без ракетного снаряжения.

Снаряжение ракетоносителей

На месте стандартной зарядки ракет зафиксировано присутствие кораблей "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Мониторинги сообщают о вероятной готовности к нанесению ударов.

Напомним, в Черном море дежурят два российских корабля. Также мы писали, что самолет НАТО ведет наблюдение Черного моря.

Одесса Черное море Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ракетоноситель

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