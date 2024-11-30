Снаряженные ракетоносители РФ в Новороссийске: спутниковые данные

Снаряжение ракетоносителей. Фото иллюстративное: росСМИ

Спутниковые снимки Новороссийска по состоянию на утро сегодня, 30 ноября, зафиксировали активность российских ракетоносителей в акватории Черного моря. Наблюдаются как надводные, так и подводные корабли, большинство из которых, вероятно, снаряжены ракетами и готовы к действиям.

Об этом сообщают мониторинговые паблики.

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Ракетоносители готовы к ударам

По состоянию на 09:50 спутниковые снимки зафиксировали повышенную активность российских ракетоносителей в Новороссийске и акватории Черного моря. По данным, на месте находятся:

Пять надводных кораблей, среди которых фрегат класса "Адмирал Макаров" и три малых ракетных корабля типа "Буян-М".

Две подлодки, предположительно "Варшавянка" или "Алроса".

Еще два подводных ракетоносителя находятся на боевом дежурстве, однако, по предварительным данным, без ракетного снаряжения.

Снаряжение ракетоносителей

На месте стандартной зарядки ракет зафиксировано присутствие кораблей "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Мониторинги сообщают о вероятной готовности к нанесению ударов.

Напомним, в Черном море дежурят два российских корабля. Также мы писали, что самолет НАТО ведет наблюдение Черного моря.