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Зафіксована активність американської авіації над Чорним морем

30 листопада 2024 14:29
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Над Чорним морем веде розвідку літак НАТО
Boeing P-8A Poseidon. Фото: sofx.com
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Американська авіація зафіксована над Чорним морем біля південних кордонів Одеської області. Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію на кримському напрямку. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Рух літака НАТО. Фото: скриншот

Звідки злетів літак

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Чим відомий Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі. 

Нагадаємо, станом на зараз в Чорному морі чергують два російські ракетоносії. Також через російську атаку в Херсонській області загинула жінка, ще чотири людини поранено.

Одеса Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси авіація

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