Над Чорним морем веде розвідку літак НАТО

Boeing P-8A Poseidon. Фото: sofx.com

Американська авіація зафіксована над Чорним морем біля південних кордонів Одеської області. Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію на кримському напрямку.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Звідки злетів літак

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Чим відомий Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі.

Нагадаємо, станом на зараз в Чорному морі чергують два російські ракетоносії. Також через російську атаку в Херсонській області загинула жінка, ще чотири людини поранено.