Над Чорним морем веде розвідку літак НАТО

Зафіксована активність американської авіації над Чорним морем
Американська авіація зафіксована над Чорним морем біля південних кордонів Одеської області. Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію на кримському напрямку.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Звідки злетів літак
Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.
Чим відомий Boeing P-8A Poseidon
Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі.
Нагадаємо, станом на зараз в Чорному морі чергують два російські ракетоносії. Також через російську атаку в Херсонській області загинула жінка, ще чотири людини поранено.
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