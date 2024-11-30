Над Черным морем ведет разведку самолет НАТО

Boeing P-8A Посеидон. Фото: sofx.com

Американская авиация зафиксирована над Черным морем у южных границ Одесской области. Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию на крымском направлении.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Чем известен Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.

Напомним, по состоянию на данный момент в Черном море дежурят два российских ракетоносителя. Также из-за российской атаки в Херсонской области погибла женщина, еще четыре человека ранены.