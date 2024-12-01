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У Чорному морі чергують ворожі ракетоносії — загроза для Одещини

1 грудня 2024 10:20
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ситуація на морі 1 грудня: в Чорному морі носії "Калібрів"
Ракетоносії на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 1 грудня в акваторії Чорного моря чергують ворожі ракетоносії. Тож загроза удару ракетами "Калібр" висока, не варто нехтувати повітряними тривогами. 

Про це у неділю, 1 грудня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Інформація щодо кількості ракетоносіїв у морях.
Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

У Чорному морі перебувають два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", наразі вони не споряджені. У Азовському та Середземному морях ворожі судна відсутні.

Рух морем не зупинився

За останню добу через Керченську протоку в інтересах РФ здійснили прохід:

До Чорного моря — 4 судна, усі продовжили рух у напрямку Босфору.
До Азовського моря — 3 судна, жодне з них не прибуло з протоки Босфор.

Порушення конвенції

У ВМС ЗСУ наголошують, що Росія систематично порушує положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах. Такі дії створюють загрозу для безпеки мореплавства та життя людей у регіоні.

Нагадаємо, у Новоросійську на місці стандартного споряджання ракет зафіксовано присутність кораблів "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Моніторинги повідомляють про ймовірну готовність завдавати удару. Також росіяни вночі атакували Київ ударними дронами.

Одеса Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ракетоносій

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В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

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