Ситуація на морі 1 грудня: в Чорному морі носії "Калібрів"

Ракетоносії на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок 1 грудня в акваторії Чорного моря чергують ворожі ракетоносії. Тож загроза удару ракетами "Калібр" висока, не варто нехтувати повітряними тривогами.

Про це у неділю, 1 грудня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

У Чорному морі перебувають два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", наразі вони не споряджені. У Азовському та Середземному морях ворожі судна відсутні.

Рух морем не зупинився

За останню добу через Керченську протоку в інтересах РФ здійснили прохід:

До Чорного моря — 4 судна, усі продовжили рух у напрямку Босфору.

До Азовського моря — 3 судна, жодне з них не прибуло з протоки Босфор.

Порушення конвенції

У ВМС ЗСУ наголошують, що Росія систематично порушує положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах. Такі дії створюють загрозу для безпеки мореплавства та життя людей у регіоні.

Нагадаємо, у Новоросійську на місці стандартного споряджання ракет зафіксовано присутність кораблів "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Моніторинги повідомляють про ймовірну готовність завдавати удару. Також росіяни вночі атакували Київ ударними дронами.