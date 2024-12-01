Ситуація на морі 1 грудня: в Чорному морі носії "Калібрів"

У Чорному морі чергують ворожі ракетоносії — загроза для Одещини
Станом на ранок 1 грудня в акваторії Чорного моря чергують ворожі ракетоносії. Тож загроза удару ракетами "Калібр" висока, не варто нехтувати повітряними тривогами.
Про це у неділю, 1 грудня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів на чергуванні
У Чорному морі перебувають два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", наразі вони не споряджені. У Азовському та Середземному морях ворожі судна відсутні.
Рух морем не зупинився
За останню добу через Керченську протоку в інтересах РФ здійснили прохід:
До Чорного моря — 4 судна, усі продовжили рух у напрямку Босфору.
До Азовського моря — 3 судна, жодне з них не прибуло з протоки Босфор.
Порушення конвенції
У ВМС ЗСУ наголошують, що Росія систематично порушує положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах. Такі дії створюють загрозу для безпеки мореплавства та життя людей у регіоні.
Нагадаємо, у Новоросійську на місці стандартного споряджання ракет зафіксовано присутність кораблів "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Моніторинги повідомляють про ймовірну готовність завдавати удару. Також росіяни вночі атакували Київ ударними дронами.
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