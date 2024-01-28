В Черном море находятся два подводных ракетоносителя
На утро воскресенья, 28 января, в Черном море наблюдается шесть вражеских кораблей. Также известно о четырех подводных ракетоносителях, на борту каждого может находиться до 4 ракет. Они базируются в восточной части моря, ближе к Крыму.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море находятся 6 кораблей, среди которых 2 ракетоносителя с 8 "Калибрами" на борту;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю — 15 судов, 6 направлялось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 10 судов, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, на юге российские войска демонстрируют непредсказуемые действия: сначала увеличивают количество штурмов, а затем внезапно уменьшают их. Эту "тахикардию" у врага наблюдают в условиях больших потерь.
Также мы писали, что сегодня ночью, 28 января, российские оккупанты снова атаковали Украину. Под вражеским ударом находились гражданские объекты и критическая инфраструктура в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
Добавим, первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что российские оккупанты готовят принудительную мобилизацию на временно захваченных территориях Украины. По его словам, это только вопрос времени.
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