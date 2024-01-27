Через значні втрати російські війська змінюють тактику на півдні, — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

На півдні російські війська демонструють непередбачувані дії: спочатку збільшують кількість штурмів, а потім раптово зменшують їх. Цю "тахікардію" у ворога спостерігають в умовах великих втрат.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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Речниця розказала, що російські війська вимушені перебудовувати свої дії через постійні удари, які їм завдають українські сили.

"Ми продовжуємо нищити те, що ворог підтягує, і саме тому вони змушені передислоковувати свою артилерію, до прикладу. Бо за минулу добу вибито просто 7 гармат з нашого напрямку, і це — серйозний удар по їхній спроможності далі бути боєготовими на цих позиціях", — зазначила речниця.

Нагадаємо, армія-агресорка протягом тривалого часу відчуває складнощі з використанням ракет типу "Калібр". Це може бути пов’язане зі складністю обслуговування їхніх носіїв.

Також ми писали, що бійці 35-ї бригади морської піхоти знищили військового РФ на лівобережжі Херсонщини. Йдеться про пропагандиста Моїсея, якого ліквідували поблизу Кринок.

Додамо, станом на ранок суботи, 27 січня, у Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання до семи одиниць. Наразі відомо, що росіяни наростили присутність ракетоносіїв. Сумарний залп "Калібрів" при може сягати 22 одиниць. Військові закликають одеситів бути уважними та прислуховуватися до сигналів повітряної тривоги.