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Из-за значительных потерь российские войска меняют тактику на юге, — Гуменюк

27 января 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Из-за значительных потерь российские войска меняют тактику на юге, — Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На юге российские войска демонстрируют непредсказуемые действия: сначала увеличивают количество штурмов, а затем внезапно уменьшают их. Эту "тахикардию" у врага наблюдают в условиях больших потерь.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Спикер рассказала, что российские войска вынуждены перестраивать свои действия из-за постоянных ударов, которые им наносят украинские силы.

"Мы продолжаем уничтожать то, что враг подтягивает, и именно поэтому они вынуждены передислоцировать свою артиллерию, к примеру. Потому что за минувшие сутки выбито просто 7 орудий из нашего направления, и это серьезный удар по их способности дальше быть боеготовыми на этих позициях", — отметила пресс-секретарь.

Напомним, армия-агрессор в течение длительного времени испытывает сложности с использованием ракет типа "Калибр". Это может быть связано со сложностью обслуживания носителей.

Также мы писали, что бойцы 35 бригады морской пехоты уничтожили военного РФ на левобережье Херсонщины. Речь идет о пропагандисте Моисее, которого ликвидировали вблизи Кринок.

Добавим, по состоянию на утро субботы, 27 января, в Черном море враг увеличил корабельную группировку до семи единиц. Пока известно, что россияне нарастили присутствие ракетоносителей. Суммарный залп "Калибров" может достигать 22 единиц. Военные призывают одесситов быть внимательными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Одесса
война
Черное море
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
Наталия Гуменюк

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