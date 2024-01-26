РФ має складнощі з обслуговуванням — Гуменюк про стан носіїв "Калібрів"

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Армія-агресорка протягом тривалого часу відчуває складнощі з використанням ракет типу "Калібр". Це може бути пов’язане зі складністю обслуговування їхніх носіїв.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, Росія має достатню кількість цих ракет, однак використовувати заважає якість кораблів, які здані їх запускати.

"Є розуміння, що вони дійсно мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих ракет, бо вся ця логістика й інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську. Тому очевидно, що це може бути такою причиною", — сказала Гуменюк.

Можлива підготовка масованого удару

Крім того, військова зазначила, що росіяни продовжують виготовляти різного типу ракети, зокрема й "Калібри". Таким чином ворог намагається "приспати пильність" українців та шукати способи здійснення чергових масованих ударів.

Нагадаємо, Чорноморський флот Росії не здатен безпечно споряджати свої ракетоносії "Калібрами" у тимчасово окупованому Севастополі. Причиною цьому є нестабільна ситуація в Криму через удари українськими дронами.

Також ми писали, що останнім часом росіяни виводять велику кількість кораблів на чергування у Чорне море. Однак це далеко не їхній максимум і на рейді можуть бути одночасно кілька десятків бойових одиниць флоту РФ.