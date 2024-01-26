Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow РФ має складнощі з обслуговуванням — Гуменюк про стан носіїв "Калібрів" arrow

РФ має складнощі з обслуговуванням — Гуменюк про стан носіїв "Калібрів"

26 січня 2024 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ має складнощі з обслуговуванням — Гуменюк про стан носіїв "Калібрів"
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Армія-агресорка протягом тривалого часу відчуває складнощі з використанням ракет типу "Калібр". Це може бути пов’язане зі складністю обслуговування їхніх носіїв.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, Росія має достатню кількість цих ракет, однак використовувати заважає якість кораблів, які здані їх запускати. 

"Є розуміння, що вони дійсно мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих ракет, бо вся ця логістика й інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську. Тому очевидно, що це може бути такою причиною", — сказала Гуменюк. 

Можлива підготовка масованого удару

Крім того, військова зазначила, що росіяни продовжують виготовляти різного типу ракети, зокрема й "Калібри". Таким чином ворог намагається "приспати пильність" українців та шукати способи здійснення чергових масованих ударів. 

Нагадаємо, Чорноморський флот Росії не здатен безпечно споряджати свої ракетоносії "Калібрами" у тимчасово окупованому Севастополі. Причиною цьому є нестабільна ситуація в Криму через удари українськими дронами.

Також ми писали, що останнім часом росіяни виводять велику кількість кораблів на чергування у Чорне море. Однак це далеко не їхній максимум і на рейді можуть бути одночасно кілька десятків бойових одиниць флоту РФ. 

Одеса
війна
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
калібри

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

Актуальне по темі