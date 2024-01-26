РФ має складнощі з обслуговуванням — Гуменюк про стан носіїв "Калібрів"
Армія-агресорка протягом тривалого часу відчуває складнощі з використанням ракет типу "Калібр". Це може бути пов’язане зі складністю обслуговування їхніх носіїв.
Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
За її словами, Росія має достатню кількість цих ракет, однак використовувати заважає якість кораблів, які здані їх запускати.
"Є розуміння, що вони дійсно мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих ракет, бо вся ця логістика й інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську. Тому очевидно, що це може бути такою причиною", — сказала Гуменюк.
Можлива підготовка масованого удару
Крім того, військова зазначила, що росіяни продовжують виготовляти різного типу ракети, зокрема й "Калібри". Таким чином ворог намагається "приспати пильність" українців та шукати способи здійснення чергових масованих ударів.
Нагадаємо, Чорноморський флот Росії не здатен безпечно споряджати свої ракетоносії "Калібрами" у тимчасово окупованому Севастополі. Причиною цьому є нестабільна ситуація в Криму через удари українськими дронами.
Також ми писали, що останнім часом росіяни виводять велику кількість кораблів на чергування у Чорне море. Однак це далеко не їхній максимум і на рейді можуть бути одночасно кілька десятків бойових одиниць флоту РФ.
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