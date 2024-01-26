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РФ имеет сложности с обслуживанием — Гуменюк о состоянии носителей "Калибров"

26 января 2024 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ имеет сложности с обслуживанием — Гуменюк о состоянии носителей "Калибров"
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Армия-агрессор в течение длительного времени испытывает сложности с использованием ракет типа "Калибр". Это может быть связано со сложностью обслуживания носителей.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, Россия располагает достаточным количеством этих ракет, однако использовать мешает качество кораблей, которые способны их запускать.

"Есть понимание, что они действительно испытывают сложности с обслуживанием тех агрегатов, из которых выпускаются "Калибры", и загрузкой самих ракет, потому что вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске. Поэтому очевидно, что это может быть такой причиной", — сказала Гуменюк.

Возможна подготовка массированного удара

Кроме того, военная отметила, что россияне продолжают производить разного типа ракеты, в том числе и "Калибры". Таким образом, враг пытается "усыпить бдительность" украинцев и искать способы осуществления очередных массированных ударов.

Напомним, Черноморский флот России не способен безопасно снаряжать свои ракетоносители "Калибрами" во временно оккупированном Севастополе. Причиной этому является нестабильная ситуация в Крыму из-за ударов украинскими дронами.

Также мы писали, что в последнее время россияне выводят множество кораблей на дежурство в Черное море. Однако это далеко не их максимум и на рейде может быть одновременно несколько десятков боевых единиц флота РФ.

Одесса
война
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
Наталия Гуменюк
калибры

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