РФ имеет сложности с обслуживанием — Гуменюк о состоянии носителей "Калибров"
Армия-агрессор в течение длительного времени испытывает сложности с использованием ракет типа "Калибр". Это может быть связано со сложностью обслуживания носителей.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, Россия располагает достаточным количеством этих ракет, однако использовать мешает качество кораблей, которые способны их запускать.
"Есть понимание, что они действительно испытывают сложности с обслуживанием тех агрегатов, из которых выпускаются "Калибры", и загрузкой самих ракет, потому что вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске. Поэтому очевидно, что это может быть такой причиной", — сказала Гуменюк.
Возможна подготовка массированного удара
Кроме того, военная отметила, что россияне продолжают производить разного типа ракеты, в том числе и "Калибры". Таким образом, враг пытается "усыпить бдительность" украинцев и искать способы осуществления очередных массированных ударов.
Напомним, Черноморский флот России не способен безопасно снаряжать свои ракетоносители "Калибрами" во временно оккупированном Севастополе. Причиной этому является нестабильная ситуация в Крыму из-за ударов украинскими дронами.
Также мы писали, что в последнее время россияне выводят множество кораблей на дежурство в Черное море. Однако это далеко не их максимум и на рейде может быть одновременно несколько десятков боевых единиц флота РФ.
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