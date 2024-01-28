У Чорному морі перебувають два підводні ракетоносії

Підводний човен. Фото: РосЗМІ

Станом на ранок неділі, 28 січня, у Чорному морі спостерігається шість ворожих кораблів. Також відомо про чотири підводні ракетоносії, на борту кожного може перебувати до чотирьох ракет. Вони базуються у східній частині моря, ближче до Криму.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі перебувають 6 кораблів, серед яких 2 ракетоносії з 8 "Калібрами" на борту;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 15 суден, 6 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 10 суден, 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, на півдні російські війська демонструють непередбачувані дії: спочатку збільшують кількість штурмів, а потім раптово зменшують їх. Цю "тахікардію" у ворога спостерігають в умовах великих втрат.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 28 січня, російські окупанти знову атакували Україну. Під ворожим ударом були цивільні об’єкти та критична інфраструктура в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Додамо, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що російські окупанти готують примусову мобілізацію на тимчасово захоплених територіях України. За його словами, це лише питання часу.