Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Чорному морі перебувають два підводні ракетоносії arrow

У Чорному морі перебувають два підводні ракетоносії

28 січня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі перебувають два підводні ракетоносії
Підводний човен. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок неділі, 28 січня, у Чорному морі спостерігається шість ворожих кораблів. Також відомо про чотири підводні ракетоносії, на борту кожного може перебувати до чотирьох ракет. Вони базуються у східній частині моря, ближче до Криму. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі перебувають 6 кораблів, серед яких 2 ракетоносії з 8 "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 15 суден, 6 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 10 суден, 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, на півдні російські війська демонструють непередбачувані дії: спочатку збільшують кількість штурмів, а потім раптово зменшують їх. Цю "тахікардію" у ворога спостерігають в умовах великих втрат. 

Також ми писали, що сьогодні вночі, 28 січня, російські окупанти знову атакували Україну. Під ворожим ударом були цивільні об’єкти та критична інфраструктура в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Додамо, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що російські окупанти готують примусову мобілізацію на тимчасово захоплених територіях України. За його словами, це лише питання часу.

Одеса
Чорне море
корабель
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі