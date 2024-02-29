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В Черном море у острова Змеиный произошло землетрясение

29 февраля 2024 07:50
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В Черном море у острова Змеиный произошло землетрясение
Военные на острове Змеиный. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Черном море вблизи острова Змеиный в среду, 28 февраля, произошло землетрясение магнитудой 2,7. Специалисты отнесли его к едва ощутимым.

Об этом сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля.

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В центре рассказали, что подземный толчок произошел в Черном море на глубине 5 км в 17 км южнее острова Змеиный. Его магнитуда по шкале Рихтера составила 2,7 балла. Специалисты отнесли это землетрясение к едва ощутимым.

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Данные специалистов центра контроля землетрясения. Фото: скриншот

"По расчетам землетрясение не несет угрозы населению, по классификации землетрясений относится к "чуть ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — отмечают в Главном центре спецконтроля.

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Место, где произошло землетрясение. Фото: Главный центр специального контроля

Напомним, 18 февраля в Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера на глубине 5 километров.

Кроме того, на границе с Кыргызстаном и Казахстаном в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В результате мощных подземных толчков затрясло десятки многоэтажек во всех трех странах.

Ранее в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Черное море
землетрясение
остров Змеиный
природное явление

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