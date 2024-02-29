В Черном море у острова Змеиный произошло землетрясение

Военные на острове Змеиный. Фото: Армия Inform

В Черном море вблизи острова Змеиный в среду, 28 февраля, произошло землетрясение магнитудой 2,7. Специалисты отнесли его к едва ощутимым.

Об этом сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля.

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В центре рассказали, что подземный толчок произошел в Черном море на глубине 5 км в 17 км южнее острова Змеиный. Его магнитуда по шкале Рихтера составила 2,7 балла. Специалисты отнесли это землетрясение к едва ощутимым.

Данные специалистов центра контроля землетрясения. Фото: скриншот

"По расчетам землетрясение не несет угрозы населению, по классификации землетрясений относится к "чуть ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — отмечают в Главном центре спецконтроля.

Место, где произошло землетрясение. Фото: Главный центр специального контроля

Напомним, 18 февраля в Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера на глубине 5 километров.

Кроме того, на границе с Кыргызстаном и Казахстаном в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В результате мощных подземных толчков затрясло десятки многоэтажек во всех трех странах.

Ранее в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.