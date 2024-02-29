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У Чорному морі поблизу острова Зміїний стався землетрус

29 лютого 2024 07:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Чорному морі поблизу острова Зміїний стався землетрус
Військові на острові Зміїний. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Чорному морі поблизу острова Зміїний у середу, 28 лютого, стався землетрус магнітудою 2,7. Фахівці віднесли його до ледве відчутних.

Про це повідомила пресслужба Головного центру спеціального контролю.

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У центрі розповіли, що підземний поштовх трапився у Чорному мору на глибині 5 км за 17 км на південь від острова Зміїний. Його магнітуда за шкалою Ріхтера становила 2,7 бала. Фахівці віднесли цей землетрус до ледве відчутних.

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Дані фахівців центру контролю про землетрус. Фото: скриншот

"За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", — зазначають у Головному центрі спецконтролю.

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Місце, де стався землетрус. Фото: Головний центр спеціального контролю

Нагадаємо, 18 лютого у Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера на глибині 5 кілометрів.

Крім того, на кордоні з Киргизстаном та Казахстаном у Китаї стався потужний землетрус магнітудою 7. Внаслідок потужних підземних поштовхів затрясло десятки багатоповерхівок у всіх трьох країнах.

Раніше в румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутним на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Чорне море
землетрус
острів Зміїний
природне явище

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