У Чорному морі поблизу острова Зміїний стався землетрус

Військові на острові Зміїний. Фото: Армія Inform

У Чорному морі поблизу острова Зміїний у середу, 28 лютого, стався землетрус магнітудою 2,7. Фахівці віднесли його до ледве відчутних.

Про це повідомила пресслужба Головного центру спеціального контролю.

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У центрі розповіли, що підземний поштовх трапився у Чорному мору на глибині 5 км за 17 км на південь від острова Зміїний. Його магнітуда за шкалою Ріхтера становила 2,7 бала. Фахівці віднесли цей землетрус до ледве відчутних.

Дані фахівців центру контролю про землетрус. Фото: скриншот

"За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", — зазначають у Головному центрі спецконтролю.

Місце, де стався землетрус. Фото: Головний центр спеціального контролю

Нагадаємо, 18 лютого у Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера на глибині 5 кілометрів.

Крім того, на кордоні з Киргизстаном та Казахстаном у Китаї стався потужний землетрус магнітудою 7. Внаслідок потужних підземних поштовхів затрясло десятки багатоповерхівок у всіх трьох країнах.

Раніше в румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутним на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера.