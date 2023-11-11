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В Черном море стало меньше вражеских кораблей — сколько сейчас на дежурстве

11 ноября 2023 10:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Черном море стало меньше вражеских кораблей — сколько сейчас на дежурстве
Вражеские корабли на дежурстве. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 11 ноября, из-за ветреной погоды в море враг был вынужден завести большинство своего флота в пункты базирования. Однако десантные корабли остались на патрулировании в Черном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских корабля;
  • в Азовском море — 1 десантный корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 1 корабль.

Носители крылатых ракет типа "Калибр" пока отсутствуют.

Отметим, что ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 10 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 11 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, вчера вечером российские террористы атаковали Одесскую область, используя ракеты и ударные беспилотники типа Shahed. Есть попадание в припортовую инфраструктуру и по нежилым зданиям.

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