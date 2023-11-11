Нічна атака на Одещину — що наразі відомо

Наслідки влучання російської ракети по Одещині. Фото: Сили оборони півдня України

Вчора ввечері російські терористи атакували Одеську область, використовуючи ракети та ударні безпілотники типу Shahed. Є влучання в припортову інфраструктуру та по нежилих будівлях.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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"Окупанти поцілили по дачному кооперативу. Постраждало троє людей, 96-річна жінка госпіталізована, стан стабільний. Також є влучання у припортову інфраструктуру, люди не постраждали", — повідомив Олег Кіпер.

Наслідки влучання по дачному кооперативу на Одещині. Фото: Сили оборони півдня України

Після ракет окупанти запустили по Одещині ударні БпЛА. За даними військових, сили ППО збили 3 дрони в регіоні.

"В нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони було знищено 4 БпЛА: 3 на Одещині, 1 на Криворіжжі. На жаль, в Одеському районі відбулося влучання. Ворог поцілив у господарчу будівлю, що не використовувалась. Люди не постраждали", — повідомили Сили оборони півдня України.

Наслідки влучання по припортовій інфраструктурі на Одещині. Фото: Сили оборони півдня України

Атака на Одещину 10 листопада

Зазначимо, що за вчорашній день в Одесі та області декілька раз звучала повітряна тривога. Ближче до вечора в регіоні було чутно вибухи. За даними військових, російські терористи вдарили по припортовій інфраструктурі ймовірно надзвуковим "Оніксом". Пізніше в мережі показали й наслідки влучань. Ближче до півночі ворог запустив також і ударні дрони-камікадзе.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку на півдні. Містяни чули звук вибуху.