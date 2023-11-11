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Ночная атака на Одесчину — что известно

11 ноября 2023 09:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ночная атака на Одесчину — что известно
Последствия попадания российской ракеты по Одесчине. Фото: Силы обороны юга Украины
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Вчера вечером российские террористы атаковали Одесскую область, используя ракеты и ударные беспилотники типа Shahed. Есть попадание в припортовую инфраструктуру и по нежилым зданиям.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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"Оккупанты попали по дачному кооперативу. Пострадали три человека, 96-летняя женщина госпитализирована, состояние стабильное. Также есть попадание в припортовую инфраструктуру, люди не пострадали", — сообщил Олег Кипер.

Последствия попадания по дачному кооперативу в Одесской области. Фото: Силы обороны юга Украины

После ракет оккупанты запустили по Одесчине ударные БПЛА. По данным военных, силы ПВО сбили 3 дрона в регионе.

"В нашей зоне ответственности силами противовоздушной обороны было уничтожено 4 БпЛА: 3 на Одесщине, 1 на Криворожье. К сожалению, в Одесском районе произошло попадание. Враг попал в неиспользовавшееся хозяйственное здание. Люди не пострадали", — сообщили Силы обороны юга Украины.

Последствия попадания по припортовой инфраструктуре в Одесской области. Фото: Силы обороны юга Украины

Атака на Одесчину 10 ноября

Отметим, что вчера в Одессе и области несколько раз звучала воздушная тревога. Ближе к вечеру в регионе были слышны взрывы. По данным военных, российские террористы ударили по припортовой инфраструктуре предположительно сверхзвуковым "Ониксом". Позже в сети показали и последствия попаданий. Ближе к полуночи враг запустил также ударные дроны-камикадзе.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности на юге. Горожане слышали звук взрыва.

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