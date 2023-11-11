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У Чорному морі поменшало ворожих кораблів — скільки зараз на чергуванні

11 листопада 2023 10:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі поменшало ворожих кораблів — скільки зараз на чергуванні
Ворожі кораблі на чергуванні. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 11 листопада, через вітряну погоду в морі ворог був змушений завести більшість свого флоту до пунктів базування. Проте десантні кораблі залишилися на патрулюванні у Чорному морі. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — 1 десантний корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні 1 корабель.

Носії крилатих ракет типу "Калібр"наразі відсутні. 

Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.  

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 10 суден, з них 6 рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 11 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, вчора ввечері російські терористи атакували Одеську область, використовуючи ракети та ударні безпілотники типу Shahed. Є влучання в припортову інфраструктуру та по нежилих будівлях.

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