У Чорному морі поменшало ворожих кораблів — скільки зараз на чергуванні
Сьогодні, 11 листопада, через вітряну погоду в морі ворог був змушений завести більшість свого флоту до пунктів базування. Проте десантні кораблі залишилися на патрулюванні у Чорному морі.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожих кораблі;
- в Азовському морі — 1 десантний корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні 1 корабель.
Носії крилатих ракет типу "Калібр"наразі відсутні.
Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 10 суден, з них 6 рухалися з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 11 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, вчора ввечері російські терористи атакували Одеську область, використовуючи ракети та ударні безпілотники типу Shahed. Є влучання в припортову інфраструктуру та по нежилих будівлях.
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