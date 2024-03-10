В Черном море зафиксирована активность американской авиации

Маршрут американского разведчика. Фото: скриншот

Над Черным морем сейчас, 10 марта, зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство у южных берегов Одесщины.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Чем известен Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания.

Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.

Напомним, в портах оккупированного Крыма есть минимум военных кораблей России. Оккупанты передислоцировали более ценные суда вглубь своей страны, а на полуострове остались лишь некоторые катера. Такое решение захватчиков обусловлено успешными атаками ВСУ на их флот.