В Черном море зафиксированы российские корабли — сколько
На утро 10 февраля враг продолжает держать на дежурстве в Черном море свои корабли. Известно, что ракетоносители заведены в пункты базирования, однако ситуация может измениться в любое время. На рейде сейчас наблюдаются четыре патрульных катера, которые держатся поближе к берегам РФ.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море находится 4 корабля;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 11 судов, 1 направлялось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 13 судов, 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.
Также мы писали, что россияне в очередной раз атаковали Украину ударными дронами в ночь на 10 февраля. Впрочем, украинские системы противовоздушной обороны успешно сбили 23 беспилотника.
Добавим, российские войска приближаются к захвату Авдеевки. На прошлой неделе оккупанты достались к разрушенным пригородам Авдеевки, а руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш говорит, что ситуация сейчас критическая.
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