В Черном море зафиксированы российские корабли — сколько

Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ

На утро 10 февраля враг продолжает держать на дежурстве в Черном море свои корабли. Известно, что ракетоносители заведены в пункты базирования, однако ситуация может измениться в любое время. На рейде сейчас наблюдаются четыре патрульных катера, которые держатся поближе к берегам РФ.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находится 4 корабля;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 11 судов, 1 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 13 судов, 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.

Также мы писали, что россияне в очередной раз атаковали Украину ударными дронами в ночь на 10 февраля. Впрочем, украинские системы противовоздушной обороны успешно сбили 23 беспилотника.

Добавим, российские войска приближаются к захвату Авдеевки. На прошлой неделе оккупанты достались к разрушенным пригородам Авдеевки, а руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш говорит, что ситуация сейчас критическая.