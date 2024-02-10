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У Чорному морі зафіксовано російські кораблі — скільки

10 лютого 2024 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі зафіксовано російські кораблі — скільки
Російські кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 10 лютого ворог продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі свої кораблі. Наразі відомо, що ракетоносії заведені у пункти базування, проте ситуація може змінитися у будь-який час. На рейді зараз спостерігаються чотири патрульні катери, які тримаються ближче до берегів РФ. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі перебуває 4 кораблі;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 11 суден, 1 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 13 суден, 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден. 

Також ми писали, що росіяни в черговий раз атакували Україну ударними дронами в ніч проти 10 лютого. Втім, українські системи протиповітряної оборони успішно збили 23 безпілотники.

Додамо, російські війська наближаються до захоплення Авдіївки. Минулого тижня окупанти дісталися зруйнованих передмість Авдіївки, а керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш каже, що ситуація зараз критична.

росія
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війна
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корабель
Одеська область
Одеська ОДА
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