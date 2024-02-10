У Чорному морі зафіксовано російські кораблі — скільки

Російські кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ

Станом на ранок 10 лютого ворог продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі свої кораблі. Наразі відомо, що ракетоносії заведені у пункти базування, проте ситуація може змінитися у будь-який час. На рейді зараз спостерігаються чотири патрульні катери, які тримаються ближче до берегів РФ.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі перебуває 4 кораблі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 11 суден, 1 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден.

Також ми писали, що росіяни в черговий раз атакували Україну ударними дронами в ніч проти 10 лютого. Втім, українські системи протиповітряної оборони успішно збили 23 безпілотники.

Додамо, російські війська наближаються до захоплення Авдіївки. Минулого тижня окупанти дісталися зруйнованих передмість Авдіївки, а керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш каже, що ситуація зараз критична.