В Черном море остается большое количество вражеских кораблей: военные назвали причину
К утру 26 апреля в акватории Черного моря подстерегает 13 российских кораблей. Число ракетоносителей увеличилось вдвое.
Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".
В настоящее время на боевом дежурстве находятся два надводных и два подводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" составляет до 24 ракет. Угроза обстрелов с моря остается очень высокой.
"Враг продолжает оказывать психологическое давление на население, увеличивая концентрацию кораблей в море. Однако не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги", — отмечают в "Юге".
Ситуация на фронте
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по четырем районам сосредоточения живой силы и техники россиян.
Кроме того, были поражены радиолокационная станция оккупантов и зенитно-ракетный комплекс российской армии.
Командующий Силами специальных операций (ССО) Украины Виктор Хоренко посетил Бахмут. В ходе поездки бригадный генерал ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с воинами подразделений Сил специальных операций, обороняющих населенный пункт. Бои за Бахмут имеют важное значение не только для российских оккупантов, но и для Сил обороны. Удержание города не позволяет противнику увеличивать линию фронта.