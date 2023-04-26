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В Черном море остается большое количество вражеских кораблей: военные назвали причину

26 апреля 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море остается большое количество вражеских кораблей
Большой десантный корабль на рейде. Фото: Униан
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

К утру 26 апреля в акватории Черного моря подстерегает 13 российских кораблей. Число ракетоносителей увеличилось вдвое.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

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В настоящее время на боевом дежурстве находятся два надводных и два подводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" составляет до 24 ракет. Угроза обстрелов с моря остается очень высокой.

"Враг продолжает оказывать психологическое давление на население, увеличивая концентрацию кораблей в море. Однако не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги", — отмечают в "Юге".

Ситуация на фронте

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по четырем районам сосредоточения живой силы и техники россиян.

Кроме того, были поражены радиолокационная станция оккупантов и зенитно-ракетный комплекс российской армии.

Командующий Силами специальных операций (ССО) Украины Виктор Хоренко посетил Бахмут. В ходе поездки бригадный генерал ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с воинами подразделений Сил специальных операций, обороняющих населенный пункт. Бои за Бахмут имеют важное значение не только для российских оккупантов, но и для Сил обороны. Удержание города не позволяет противнику увеличивать линию фронта.

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