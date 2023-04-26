У Чорному морі залишається велика кількість ворожих кораблів

Великий десантний корабель на рейді. Фото: Уніан

На ранок 26 квітня в акваторії Чорного моря чатує 13 російських кораблів. Кількість ракетоносіїв збільшилася вдвічі.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

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Наразі на бойовому чергуванні знаходиться два надводних і два підводні ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" складає до 24 ракет. Загроза обстрілів з моря залишається дуже високою.

"Ворог продовжує чинити психологічний тиск на населення, збільшуючи концентрацію кораблів у морі. Проте не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — зазначають у "Півдні".

Ситуація на фронті

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Так, артилерія та ракетні війська завдали влучних ударів по чотирьох районах зосередження живої сили та техніки росіян.

Крім того, були уражені радіолокаційна станція окупантів та зенітно-ракетний комплекс російської армії.

Додамо, командувач Сил спеціальних операцій (ССО) України Віктор Хоренко відвідав Бахмут. Під час поїздки бригадний генерал ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з воїнами підрозділів Сил спеціальних операцій, які обороняють населений пункт. Наразі бої за Бахмут мають важливе значення не лише для російських окупантів, а й для Сил оборони. Утримання міста не дозволяє противнику збільшувати лінію фронту.