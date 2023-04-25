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Росія збільшує присутність у Чорному морі: скільки кораблів на чергуванні

25 квітня 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія збільшує присутність у Чорному морі
Десантні кораблі РФ у Чорному морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 25 квітня у Чорному морі збільшилася кількість ворожих кораблів. На бойовому чергуванні перебувають два ракетоносії.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗС України. 

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Наразі в акваторії Чорного моря сім великих ворожих кораблів, серед яких два — підводні ракетоносії. Загальний залп ракет може становити до восьми "Калібрів".

Ситуація в інших морях

У Середземному морі перебувають чотири кораблі РФ, з яких три ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" складає до 28 ракет. 

В Азовському морі перебуває один великий десантний корабель. 

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, Україна продовжує витискати російський флот з акваторії Чорного моря. Про це повідомляє речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" нагадала, що крейсер "Москва" переведений у підводне положення. Подальша робота українських військових спрямована на те, щоб панування російського флоту у Чорному морі було анульоване.

Додамо, міністр оборони України Олексій Резніков висловив головне завдання міжнародної спільноти — зробити Чорне море регіоном безпеки. Він підкреслив, що безпека акваторії є важливим питанням для кожної країни, що розташовується в цьому регіоні, включаючи Україну, яка відкрита до обговорень на цю тему. 

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