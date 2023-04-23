Загроза з Чорного моря зростає: ворог вивів на чергування 10 кораблів

Надводні кораблі флоту РФ. Фото: Міністерство оборони РФ

Станом на ранок 23 квітня ворог вивів у Чорне море 10 кораблів. Серед них два підводних ракетоносії.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

Читайте також:

"В Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 10 кораблів, серед яких 1 великий десантний корабель і 2 підводних ракетоносії. Загальний залп може становити 8 "Калібрів", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, напередодні у Чорному морі зменшилася концентрація ворожого флоту. На бойовому чергуванні перебувало вісім російських кораблів.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков висловив головне завдання міжнародної спільноти — зробити Чорне море регіоном безпеки. Він підкреслив, що безпека акваторії є важливим питанням для кожної країни, що знаходиться в цьому регіоні, включаючи Україну, яка відкрита до обговорень на цю тему.