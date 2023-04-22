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Росія зменшує свою присутність у Чорному морі: кораблі повертаються у бухти

22 квітня 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія зменшує свою присутність у Чорному морі
Військові кораблі на рейді у морі. Фото: ВМС ЗС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Чорному морі зменшилася концентрація ворожого флоту. Наразі на бойовому чергуванні перебуває вісім російських кораблів. 

Про це заявила пресслужба Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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"В Чорному морі знаходиться 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп до 8 ракет", — зазначають військові. 

Кількість ворожих кораблів у морях. Фото: ВМС ЗС

Загальна кількість кораблів

Ситуація в Середземному морі

На бойовому чергуванні до 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Ситуація в Азовському морі

Перебуває один ворожий десантний корабель. Активності ракетоносіїв не зафіксовано.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Стан Чорноморського флоту РФ

За словами речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, Україна продовжує витискати російський флот з акваторії у Чорному морі.

Російський Чорноморський флот у випадку контрнаступу Збройних сил України з метою визволення Криму може змінити місце своєї дислокації. Зокрема, він перебазується до Новоросійська.

Як зазначив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, план України щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується. ЗСУ зовсім скоро зайдуть на півострів.

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