Россия уменьшает свое присутствие в Черном море

Военные корабли на рейде в море. Фото: ВМС ВС

В Черном море снизилась концентрация вражеского флота. В настоящее время на боевом дежурстве находятся восемь российских кораблей.

Об этом заявила пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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"В Черном море находится 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "калибр" общий залп до 8 ракет", — отмечают военные.

Число вражеских кораблей в морях. Фото: ВМС ВС

Общее количество кораблей

Ситуация в Средиземном море

На боевом дежурстве до 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Ситуация в Азовском море

Находится один вражеский десантный корабль. Активность ракетоносителей не зафиксирована.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Состояние Черноморского флота РФ

По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории в Черном море.

Российский Черноморский флот в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины с целью освобождения Крыма может изменить место своей дислокации. В частности, он перебазируется в Новороссийск.

Как отметил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, план Украины по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется. ВСУ совсем скоро зайдут на полуостров.