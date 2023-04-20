Російські бойові кораблі знову у Чорному морі

Запуск російської ракети з корабля у Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Сьогодні, 20 квітня, на чергування у Чорне море вийшло 11 ворожих кораблів, серед яких є носії "Калібрів". Загроза російського обстрілу залишається високою попри шторм.

Про це заявила пресслужба Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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За заявою військових, у бойовій готовності наразі перебуває три надводних ракетоносії з "Калібрами". Їхній загальний залп може становити до 13 ракет.

Ситуація в Середземному морі

На бойовому чергуванні до 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Ситуація в Азовському морі

Перебуває один ворожий десантний корабель.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Який стан ЧФ РФ

За словами речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, Україна продовжує витискати російський флот з акваторії у Чорному морі.

Російський Чорноморський флот у випадку контрнаступу Збройних сил України з метою визволення Криму може змінити місце своєї дислокації. Зокрема, він перебазується до Новоросійська.

Як зазначив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, план України щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується. ЗСУ зовсім скоро зайдуть на півострів.