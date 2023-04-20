Российские боевые корабли снова в Черном море

Запуск российской ракеты с корабля в Черном море. Фото: ВМС ВСУ

Сегодня, 20 апреля, на дежурство в Черное море вышли 11 вражеских кораблей, среди которых есть носители "Калибров". Угроза российских обстрелов остается высокой, несмотря на шторм.

Об этом заявила пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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По заявлению военных, в боевой готовности сейчас находятся три надводных ракетоносителя с "Калибрами". Их общий залп может составить до 13 ракет.

Ситуация в Средиземном море

На боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Ситуация в Азовском море

Находится один вражеский десантный корабль.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Каково состояние ЧФ РФ

По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории в Черном море.

Российский Черноморский флот в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины с целью освобождения Крыма может изменить место своей дислокации. В частности, он перебазируется в Новороссийск.

Как отметил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, план Украины по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется. ВСУ совсем скоро зайдут на полуостров.