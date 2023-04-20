Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Количество вражеских ракетоносителей в Черном море уменьшилось: в чем причина arrow

Количество вражеских ракетоносителей в Черном море уменьшилось: в чем причина

20 апреля 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Российские боевые корабли снова в Черном море
Запуск российской ракеты с корабля в Черном море. Фото: ВМС ВСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 20 апреля, на дежурство в Черное море вышли 11 вражеских кораблей, среди которых есть носители "Калибров". Угроза российских обстрелов остается высокой, несмотря на шторм.

Об этом заявила пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

По заявлению военных, в боевой готовности сейчас находятся три надводных ракетоносителя с "Калибрами". Их общий залп может составить до 13 ракет.

Ситуация в Средиземном море

На боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Ситуация в Азовском море

Находится один вражеский десантный корабль.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Каково состояние ЧФ РФ

По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории в Черном море.

Российский Черноморский флот в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины с целью освобождения Крыма может изменить место своей дислокации. В частности, он перебазируется в Новороссийск.

Как отметил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, план Украины по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется. ВСУ совсем скоро зайдут на полуостров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас