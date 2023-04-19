На чергуванні у Чорному морі зафіксовано 9 ворожих кораблів

Кількість ворожих кораблів у Чорному морі зросла: скільки зараз на чергуванні
У Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів до дев'яти. Ворог продовжує чинити психологічний тиск на мирне населення
Про це заявила пресслужба Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
За заявою військових, у морі зараз перебуває 9 великих суден, з яких 3 ракетоносії. Сумарний залп калібрів може становити 16 ракет.
Ситуація в Середземному морі
На бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет.
Ситуація в Азовському морі
Перебуває один ворожий десантний корабель.
Рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Нагадаємо, що 17 квітня російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини. Це ставить під загрозу функціонування "Зернової ініціативи".
Додамо, Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян і виступає проти втручання в діяльність українських портів. Сподіваємося, що партнери ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання всіма сторонами Спільного Координаційного Центру процедур, які працювали 9 місяців.