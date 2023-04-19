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Кількість ворожих кораблів у Чорному морі зросла: скільки зараз на чергуванні

19 квітня 2023 11:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На чергуванні у Чорному морі зафіксовано 9 ворожих кораблів
Російський корабель на рейді. Фото: Міністерство оборони України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів до дев'яти. Ворог продовжує чинити психологічний тиск на мирне населення

Про це заявила пресслужба Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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За заявою військових, у морі зараз перебуває 9 великих суден, з яких 3 ракетоносії. Сумарний залп калібрів може становити 16 ракет.

Ситуація в Середземному морі

На бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет.

Ситуація в Азовському морі

Перебуває один ворожий десантний корабель.

Рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, що 17 квітня російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини. Це ставить під загрозу функціонування "Зернової ініціативи".

Додамо, Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян і виступає проти втручання в діяльність українських портів. Сподіваємося, що партнери ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання всіма сторонами Спільного Координаційного Центру процедур, які працювали 9 місяців.

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