На дежурстве в Черном море зафиксировано 9 вражеских кораблей

Российский корабль на рейде. Фото: Министерство обороны Украины

В Черном море увеличилось количество российских кораблей до девяти. Враг продолжает оказывать психологическое давление на мирное население

Об этом заявила пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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По заявлению военных, в море сейчас находится 9 крупных судов, из которых 3 ракетоносителя. Суммарный залп калибров может составить 16 ракет.

Ситуация в Средиземном море

На боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 36 ракет.

Ситуация в Азовском море

Находится один вражеский десантный корабль.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, что 17 апреля российская сторона вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Это ставит под угрозу функционирование "Зерновой инициативы".

Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов. Надеемся, что партнеры ООН и Турция смогут обеспечить выполнение всеми сторонами Совместного Координационного Центра процедур, работавших 9 месяцев.