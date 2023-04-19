На дежурстве в Черном море зафиксировано 9 вражеских кораблей

Количество вражеских кораблей в Черном море выросло: сколько сейчас на дежурстве
В Черном море увеличилось количество российских кораблей до девяти. Враг продолжает оказывать психологическое давление на мирное население
Об этом заявила пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
По заявлению военных, в море сейчас находится 9 крупных судов, из которых 3 ракетоносителя. Суммарный залп калибров может составить 16 ракет.
Ситуация в Средиземном море
На боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 36 ракет.
Ситуация в Азовском море
Находится один вражеский десантный корабль.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, что 17 апреля российская сторона вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Это ставит под угрозу функционирование "Зерновой инициативы".
Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов. Надеемся, что партнеры ООН и Турция смогут обеспечить выполнение всеми сторонами Совместного Координационного Центра процедур, работавших 9 месяцев.