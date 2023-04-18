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На бойове чергування у Чорне море вийшло чотири ракетоносії

18 квітня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ракетоносіїв у Чорному морі стало більше
Російські ракетоносії у Чорному морі. Фото: Уніан
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Чорному морі збільшилася кількість ворожих кораблів. На бойове чергування вийшло чотири ракетоносії. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами наразі в акваторії Чорного моря перебувають два надводних та підводних ракетоносії, загальний залп яких складає 24 ракети типу "Калібр".

"У російської армії лишилося "критично мало" ракет "Калібр" і їхнє використання лишається малоймовірним. Разом з тим росіяни можуть застосовувати ці ракети точково по критичних об'єктах, яких багато на півдні України", — зазначила Гуменюк. 

Ситуація в Середземному морі

На бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет.

Ситуація в Азовському морі

Перебуває один ворожий десантний корабель.

Запуск "Калібрів"

Тим часом в Оперативному командуванні "Південь" зазначають, що окупанти готові застосувати "Калібри", але масовані атаки малоймовірні. 

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" зазначали, що ситуація в Чорному морі може змінюватися динамічно, тож цілком ймовірно, що протягом двох-трьох годин окупанти можуть вивести ще декілька ракетоносіїв.

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