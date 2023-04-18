Ракетоносіїв у Чорному морі стало більше

На бойове чергування у Чорне море вийшло чотири ракетоносії
У Чорному морі збільшилася кількість ворожих кораблів. На бойове чергування вийшло чотири ракетоносії.
Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.
За її словами наразі в акваторії Чорного моря перебувають два надводних та підводних ракетоносії, загальний залп яких складає 24 ракети типу "Калібр".
"У російської армії лишилося "критично мало" ракет "Калібр" і їхнє використання лишається малоймовірним. Разом з тим росіяни можуть застосовувати ці ракети точково по критичних об'єктах, яких багато на півдні України", — зазначила Гуменюк.
Ситуація в Середземному морі
На бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет.
Ситуація в Азовському морі
Перебуває один ворожий десантний корабель.
Запуск "Калібрів"
Тим часом в Оперативному командуванні "Південь" зазначають, що окупанти готові застосувати "Калібри", але масовані атаки малоймовірні.
Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" зазначали, що ситуація в Чорному морі може змінюватися динамічно, тож цілком ймовірно, що протягом двох-трьох годин окупанти можуть вивести ще декілька ракетоносіїв.