Ракетоносителей в Черном море стало больше

Российские ракетоносители в Черном море. Фото: Wikimedia commons

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. На боевое дежурство вышли четыре ракетоносителя.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, сейчас в акватории Черного моря находятся два надводных и подводных ракетоносителя, общий залп которых составляет 24 ракеты типа "Калибр".

"У российской армии осталось "критически мало" ракет "Калибр" и их использование остается маловероятным. Вместе с тем россияне могут применять эти ракеты точечно по критическим объектам, которых много на юге Украины", — отметила Гуменюк.

Ситуация в Средиземном море

На боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 36 ракет.

Ситуация в Азовском море

Находится один вражеский десантный корабль.

Запуск "Калибров"

Между тем в Оперативном командовании "Юг" отмечают, что оккупанты готовы применить "Калибры", но массированные атаки маловероятны.

Напомним, ранее в ОК "Юг" отмечали, что ситуация в Черном море может меняться динамично, поэтому вполне вероятно, что в течение двух-трех часов оккупанты могут вывести еще несколько ракетоносителей.