У Чорному морі на бойовому чергуванні 11 ворожих кораблів

Підводний ракетоносій у Чорному морі. Фото: ОК "Південь"

Станом на ранок 16 квітня у Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів. Серед них 2 підводні ракетоносії.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"В Чорному морі корабельне угруповання складається з 11 кораблів, з яких 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами" та 4 великі десантні кораблі", — йдеться у повідомленні.

В Оперативному командуванні зазначають, що рівень ракетної небезпеки досить високий, імовірність повторних обстрілів прифронтових та тилових деокупованих територій залишається.

"Нагадуємо про дотримання правил безпеки, оперативне реагування на сигнали повітряної тривоги, виконання рекомендацій воєнного командування щодо мінної безпеки та уникнення скупчення людей", — наголосили в ОК "Південь".

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначає, що ситуація в Чорному морі може змінюватися динамічно, тож цілком ймовірно, що протягом двох-трьох годин окупанти можуть вивести ще декілька ракетоносіїв.

До того ж РФ намагається напередодні свят тиснути психологічно на мирне населення Херсонщини та Миколаївської області, посиливши вогневий тиск там, де це наразі можливо.