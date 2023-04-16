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В Черном море на боевом дежурстве 11 вражеских кораблей

16 апреля 2023 11:43
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Черном море на боевом дежурстве 11 вражеских кораблей
Подводный ракетоноситель в Черном море. Фото: ОК "Юг"
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

По состоянию на утро 16 апреля в Черном море находятся 11 вражеских кораблей. Среди них 2 подводных ракетоносителя.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"В Черном море корабельная группировка состоит из 11 кораблей, из которых 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "Калибрами" и 4 больших десантных корабля", — говорится в сообщении.

В Оперативном командовании отмечают, что уровень ракетной опасности достаточно высок, вероятность повторных обстрелов прифронтовых и тыловых оккупированных территорий остается.

"Напоминаем о соблюдении правил безопасности, оперативном реагировании на сигналы воздушной тревоги, выполнении рекомендаций военного командования по минной безопасности и избежании скопления людей", — подчеркнули в ОК "Юг".

Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отмечает, что ситуация в Черном море может меняться динамично, поэтому вполне вероятно, что в течение двух-трех часов оккупанты могут вывести еще несколько ракетоносителей.

К тому же РФ пытается накануне праздников давить психологически на мирное население Херсонской и Николаевской областей, усилив огневое давление там, где это возможно.

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