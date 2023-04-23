Угроза Черного моря растет: враг вывел на дежурство 10 кораблей

Надводные корабли флота РФ. Фото: Министерство обороны РФ

По состоянию на утро 23 апреля враг вывел в Черное море 10 кораблей. Среди них два подводных ракетоносителя.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

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"В Черном море вражеская корабельная группировка состоит из 10 кораблей, среди которых 1 большой десантный корабль и 2 подводных ракетоносителя. Общий залп может составлять 8 "Калибров", — говорится в сообщении.

Отметим, что накануне в Черном море уменьшилась концентрация вражеского флота. На боевом дежурстве находилось восемь русских кораблей.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников высказал главную задачу международного сообщества — сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, находящейся в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.