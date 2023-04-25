Россия увеличивает присутствие в Черном море: сколько кораблей на дежурстве
По состоянию на утро 25 апреля в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя.
Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.
В акватории Черного моря находится семь больших вражеских кораблей, среди которых два — подводные ракетоносители. Общий залп ракет может составлять до восьми "Калибров".
Ситуация в других морях
В Средиземном море находится четыре корабля РФ, из которых три ракетоносителя. Общий залп "Калибров" составляет до 28 ракет.
В Азовском море находится один большой десантный корабль.
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории Черного моря. Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" напомнила, что крейсер "Москва" переведен в подводное положение. Дальнейшая работа украинских военных направлена на то, чтобы господство российского флота в Черном море было аннулировано.
Министр обороны Украины Алексей Резников высказал главную задачу международного сообщества — сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, находящейся в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.