Россия увеличивает присутствие в Черном море

Десантные корабли РФ в Черном море. Фото: росСМИ

По состоянию на утро 25 апреля в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

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В акватории Черного моря находится семь больших вражеских кораблей, среди которых два — подводные ракетоносители. Общий залп ракет может составлять до восьми "Калибров".

Ситуация в других морях

В Средиземном море находится четыре корабля РФ, из которых три ракетоносителя. Общий залп "Калибров" составляет до 28 ракет.

В Азовском море находится один большой десантный корабль.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории Черного моря. Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" напомнила, что крейсер "Москва" переведен в подводное положение. Дальнейшая работа украинских военных направлена на то, чтобы господство российского флота в Черном море было аннулировано.

Министр обороны Украины Алексей Резников высказал главную задачу международного сообщества — сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, находящейся в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.