В Черном море увеличилось количество "Калибров"

Корабли РФ на рейде Фото: росСМИ

Сегодня, 23 октября, оккупанты снова усилили присутствие в Черном море. На боевом дежурстве увеличилось количество боевых кораблей, среди которых есть носители крылатых ракет, поэтому опасность обстрелов высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских корабля, среди которых 2 ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" составляет 16 ракет;

в Азовском море — 1 корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 3 корабля, среди которых есть ракетоноситель с 8 "Калибрами" на борту.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 21 судно, из них 4 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 30 судов, из них 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, этой ночью были уничтожены девять беспилотников в Одесской и еще один в Винницкой областях, однако есть повреждения. Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно усмирили пожарные. Люди не пострадали.

Также мы писали, что появились актуальные карты боевых действий на утро 23 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.