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У Чорному морі збільшилася кількість "Калібрів"

23 жовтня 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі збільшилася кількість "Калібрів"
Кораблі РФ на рейді. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 23 жовтня, окупанти знову посилили присутність у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні збільшилася кількість бойових кораблів, серед яких є носії крилатих ракет, тож небезпека обстрілів висока.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 ворожих кораблі, серед яких 2 ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" складає 16 ракет;
  • в Азовському морі — 1 корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні 3 кораблі, серед яких є ракетоносій з 8 "Калібрами" на борту. 

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 21 судно, з них 4 рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 30 суден, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, цієї ночі було знищено дев'ять безпілотників в Одеській та ще один у Вінницькій областях, проте є пошкодження. Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали.

Також ми писали, що з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 23 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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