Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Черном море увеличилось количество ракетоносителей arrow

В Черном море увеличилось количество ракетоносителей

3 апреля 2023 15:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Черном море увеличилось количество ракетоносителей
Враг вывел на боевое дежурство 9 кораблей
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

По состоянию на 13:00 в Черном море корабельная группировка состоит из 9 кораблей россии. Сейчас на дежурстве два ракетоносителя и одна подлодка.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

Читайте также:

"Во время воздушной тревоги увеличено количество ракетоносителей — к двум предварительно присутствующим добавлена еще одна подлодка. Следовательно, общий залп "Калибров" может достигать 16", — говорится в сообщении.

По информации командования, функционирование зернового коридора осуществляется в плановом порядке. Впрочем, достаточно высокой остается угроза ракетных ударов, а также сохраняется минная опасность деоккупированной территории и черноморского побережья.

"Не игнорируйте меры безопасности и алгоритмы действий по сохранению жизни во время воздушной тревоги и артиллерийских обстрелов. Не отклоняйтесь от проверенных маршрутов, не заходите в зоны вероятного поражения взрывоопасными предметами", — отметили в ОК "Юг".

Напомним, в ВМС ВСУ сегодня сообщили, что кроме Черного моря, враг держит на дежурстве в Азовском море один корабль, в Средиземном море до 7 вражеских кораблей. Из них 3 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 20 ракет.

В ВМС ВСУ констатировали, что за сутки в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 14 судов, из них 6 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Черному морю — 24 судна, из них 7 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Кроме того, россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Фото: Укринформ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB