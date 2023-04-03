В Черном море увеличилось количество ракетоносителей

Враг вывел на боевое дежурство 9 кораблей

По состоянию на 13:00 в Черном море корабельная группировка состоит из 9 кораблей россии. Сейчас на дежурстве два ракетоносителя и одна подлодка.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

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"Во время воздушной тревоги увеличено количество ракетоносителей — к двум предварительно присутствующим добавлена еще одна подлодка. Следовательно, общий залп "Калибров" может достигать 16", — говорится в сообщении.

По информации командования, функционирование зернового коридора осуществляется в плановом порядке. Впрочем, достаточно высокой остается угроза ракетных ударов, а также сохраняется минная опасность деоккупированной территории и черноморского побережья.

"Не игнорируйте меры безопасности и алгоритмы действий по сохранению жизни во время воздушной тревоги и артиллерийских обстрелов. Не отклоняйтесь от проверенных маршрутов, не заходите в зоны вероятного поражения взрывоопасными предметами", — отметили в ОК "Юг".

Напомним, в ВМС ВСУ сегодня сообщили, что кроме Черного моря, враг держит на дежурстве в Азовском море один корабль, в Средиземном море до 7 вражеских кораблей. Из них 3 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 20 ракет.

В ВМС ВСУ констатировали, что за сутки в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 14 судов, из них 6 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Черному морю — 24 судна, из них 7 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Кроме того, россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Фото: Укринформ