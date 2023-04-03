Ворог тримає у Чорному морі  напоготові два ракетоносії

Загальний залп ракет до 12 "калібрів"

Станом на ранок 3 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів. З них 2 носії крилатих ракет "калібр": загальний залп до 12 ракет.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

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"Українськими військовими зафіксовано перебування в Чорному морі 5 ворожих кораблів, в Азовському морі — один корабель, в Середземному морі до 7 ворожих кораблів. З них 3 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 20 ракет",— йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ зазначають, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 14 суден, з них 6 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря — 24 судна, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Крім того, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, в ОК "Південь," попередили, що на бойовому чергуванні два ракетоносії: один надводний, інший підводний.

"Що стосується ракетоносіїв, то вчора вони "танцювали", так скажемо, то заходили в пункт базування, то виходили, примірялися тощо. Тому це цілком нормально, це звичайна повсякденна діяльність і, можливо, деяка паніка в їхніх головах вже починає пускати свої корені",— зазначила речниця оперативного командування Наталя Гуменюк.

За її словами, масованої ракетної атаки,ймовірно, не передбачається, адже у росії не вистачає снарядів, точніше "калібрів", які у них залишилися. Водночас можливі точкові удари, а також хвильові атаки, коли спочатку використовують "шахеди", потім ракети повітряного базування, далі — морського базування, щоб сили нашої ППО розосередити.

Фото:armyinform