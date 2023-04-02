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Ворог атакував південь керованими авіаційними бомбами

2 квітня 2023 11:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ворог атакував південь керованими авіаційними бомбами
Влучили по сільськогосподарському угіддю
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Минулої доби росіяни підіймали в повітря багатоцільові винищувачі Су-35. Керованими авіаційними бомбами з напрямку Чорного моря атакували  Херсонський район.

Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Минулої доби росіяни підіймали в повітря багатоцільові винищувачі Су-35, які керованими авіаційними бомбами з напрямку Чорного моря атакували Херсонський район. Є влучання по сільськогосподарському угіддю. Загиблих та поранених від удару немає",— зазначила Наталя Гуменюк.

Крім того, вона наголосила, що таким чином, російські війська намагаються тиснути на місцеве населення, адже Херсонщина — аграрний регіон і зараз там ведуться польові роботи.

Нагадаємо, корабельне угруповання рф продовжує маневрувати в акваторії Чорного моря. Станом на ранок 2 квітня ворог вивів на чергування 12 кораблів. Серед них три ракетоносії. Вони можуть бути споряджені 20 "Калібрами".

В Одеській ОВА зазначили, що через штормове попередження в морі ситуація може швидко змінитися, проте це не виключає ймовірність ракетних ударів. Українські військові продовжують відстежувати активність ворожої авіації. 

Фото: Укрінформ

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